Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Orgogliosa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si presenta alla comunità campana con soluzioni concrete e una roadmap definita per porre fine all?orrore del degrado sociale in atto. Il governo c?è ed è a lavoro per l?Italia”. Lo scrive sui social Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale di Forza Italia.