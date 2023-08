Surf: Fioravanti si ferma ad un passo dalla finale nel test event olimpico di Tahiti

MeteoWeb

Tahiti, 17 ago. – (Adnkronos) – Si è concluso con ottime indicazioni per Leonardo Fioravanti il Test Event olimpico, valido anche per la decima e ultima tappa del Championship Tour di surf. Nelle acque di Tahiti, isola della Polinesia francese e sede dei prossimi Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, l’azzurro è riuscito a centrare il terzo posto, rinforzando la sua posizione all?interno della top ten del ranking mondiale (numero nove). Il surfista laziale, già certo di un posto nella rassegna a cinque cerchi parigina, ha iniziato il proprio percorso nell?ottava heat, in cui si è fatto abilmente largo riuscendo a garantirsi l?accesso diretto agli ottavi di finale. Qui è riuscito ad avere la meglio nei confronti del sudafricano Jordy Smith con lo score di 12.84. Ai quarti di finale, poi, ha incontrato il transalpino Kauli Vaast, battuto grazie al punteggio di 15.10. A fermarlo in semifinale è stato il forte australiano Jack Robinson (15.83 contro l?8.84 dell?italiano), poi vincitore nell?ultimo atto sul brasiliano Gabriel Medina. Fioravanti, dunque, si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio insieme all?hawaiiano Barron Mamiya. Un buon risultato in vista di Parigi 2024, dove l?azzurro proverà a migliorare il nono posto ottenuto nell?esordio olimpico a Tokyo 2020.