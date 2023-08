Taylor Swift, superbonus da 100mila dollari ai suoi camionisti

MeteoWeb

(Adnkronos) – Taylor Swift regala 100.000 dollari ai suoi camionisti. La cantante sta concludendo il suo Eras Tour negli Stati Uniti e ha voluto ringraziare addetti e collaboratori che hanno lavorato per lo svolgimento dei concerti. Come riferisce la Cnn, l’artista ha sorpreso decisamente i camionisti che hanno girato il paese in lungo e in largo trasportanto attrezzature e materiali: ad ognuno di loro, è stata versata la somma di 100.000 dollari. Il bonus è stato concesso in particolare agli addetti forniti da un’azienda del Colorado che, per l’organizzazione del tour, ha mobilitato una cinquantina di persone.

I vertici della società, senza fornire dettagli sul numero dei lavoratori che hanno ricevuto il bonus, si sono limitati a spiegare che generalmente le cifre extra si aggirano sui 5-10.000 dollari: il ‘regalo’ di Taylor Swift, quindi, è decisamente eccezionale. I camionisti hanno ricevuto il bonus in una riunione a cui ha partecipato il padre della cantante. Ad ogni lavoratore è stata consegnata una busta con una lettera dell’artista e con l’assegno: c’è chi ha pensato di aver letto male la cifra e chi ha creduto ad uno scherzo. Non è tutto: altri bonus, non quantificati, sono stati corrisposti ad addettii del catering, tecnici luci, audio e video.