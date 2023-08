Tennis: Atp Toronto, Arnaldi al 2° turno

MeteoWeb

Toronto, 8 ago. – (Adnkronos) – Matteo Arnaldi diventa il quarto azzurro al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 6.660.975 dollari). Nella notte italiana il 22enne sanremese, numero 66 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha debuttato nel main draw battendo 6-4, 6-4, in poco più di un?ora e mezza di gioco, il canadese Vasek Pospisil, 33enne di Vernon, numero 165 del ranking, in gara grazie ad una wild card.

Partita solida quella del ligure che ha avuto una bella mano dal servizio – 10 ace contro 5 doppi falli, il 57% di prime in campo con il 77% dei punti vinti – e tanta freddezza sulle palle break: ne ha salvate 6 su 7. A referto per lui 17 vincenti a fronte di 11 errori gratuiti (20 contro 17 il bilancio del canadese). Mercoledì al secondo turno il ligure sarà dunque l?avversario d?esordio del russo Daniil Medvedev, n.3 del ranking e secondo favorito del seeding.

Il 27enne moscovita ha vinto in due set l?unico precedente con Matteo, disputato proprio quest?anno al primo turno sul cemento di Dubai. Oggi pomeriggio toccherà invece a Lorenzo Sonego, sorteggiato nello steso spicchio di tabellone di Sinner e Berrettini: il 28enne torinese, numero 39 del ranking, alla seconda partecipazione, deve vedersela subito con il britannico Andy Murray, numero 40 Atp. Il 36enne di Dunblane ha vinto al tie-break del set decisivo l?unico precedente con il piemontese, al primo turno sul cemento di Doha quest?anno.