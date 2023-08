MeteoWeb

New York, 28 ago. – (Adnkronos) – Holger Rune esce di scena al primo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, la via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il danese, numero 4 del mondo e del seeding, cede allo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3, 6-2 in due ore e 38 minuti.