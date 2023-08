Tennis: Wta Cincinnati, Cocciaretto unica azzurra nel main draw

MeteoWeb

Cincinnati, 12 ago. -(Adnkronos) – Elisabetta Cocciaretto è l?unica azzurra ai nastri di partenza del tabellone principale del ‘Western & Southern Open’, settimo torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari di scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000). La 22enne di Fermo, numero 30 del mondo, debutta contro la statunitense Sloane Stephens, numero 38 del ranking. Chi vince troverà al secondo turno la francese Caroline Garcia, numero 6 Wta e del seeding, campionessa in carica.

Nelle qualificazioni sono invece quattro le giocatrici italiane al via. Martina Trevisan, n.64 WTA,deve vedersela invece con la cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, n.685 del ranking, mai affrontata in carriera dalla 29enne mancina di Firenze. Esame di spagnolo per Jasmine Paolini: la 27ene di Castelnuovo di Garfagnana, n.49 del mondo, trova dall?altra parte della rete Rebeka Masarova, sempre battuta nelle due sfide precedenti.

Camila Giorgi, n.50 Wta e settima testa di serie, fa il suo esordio contro la canadese Rebecca Marino, n.103 del ranking: uno pari il bilancio dei precedenti con la canadese a segno negli ottavi dell?ITF di Troy nel 2010 e la 32enne di Toronto a segno al secondo turno di Eastbourne nel 2022. Infine Lucia Bronzetti, n.69 WTA e 16esima testa di serie, debutta contro la francese Diane Parry, n.77 del ranking, che ha battuto la 24enne riminese di Villa Verucchio in entrambe le sfide precedenti.