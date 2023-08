Terzo polo: Renzi, ‘i Gruppi sono una tecnicalità, ma la guerriglia interna deve smettere’

MeteoWeb

Roma, 3 ago (Adnkronos) – “Giachetti dice una cosa che condivide la stragrande maggioranza dei nostri elettori. Non se ne può più di questa polemica continua, non capisco perché, dispiace. Il tema dei Gruppi è una tecnicalità parlamentare che segue la questione politica”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zapping sul futuro di Iv e Azione.

“Io vorrei parlare di Niger, di Ucraina, dei Brics, non di quello che succede a Capalbio -ha aggiunto il leader di Iv-. Se si cambia posizione rispetto alle elezioni ci vuole chiarezza e che si smetta questa continua guerriglia interna che non ha senso. Decideremo tutti insieme”.