Terzo polo: Santanchè, ‘pensa come stanno se si dividono per cena Twiga, no Renzi al governo’

MeteoWeb

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Le polemiche sul Twiga non mi interessano e non mi interessa quello che è successo alla cena con alcuni esponenti del Terzo polo, però pensano come sono messi se per una cena si disfa un partito. La prossima volta inviteremo qualcuno del Partito democratico”. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, intervistata da Stefano Zurlo a ?Gli incontri del Principe?, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

“Al governo non abbiamo bisogno di Renzi, stiamo bene quelli che siamo perché è questo che hanno votato gli italiani”, conclude Santanchè.