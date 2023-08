Tim: Meloni, ‘assumere controllo rete Tlc, difendiamo interesse nazionale’

MeteoWeb

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Sul tavolo del Consiglio dei ministri arriva oggi un provvedimento estremamente importante e che riguarda uno dei grandi dossier industriali che questo Governo ha ereditato, che si trascina da decenni e che nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontare. Mi riferisco a TIM: non entro nel dettaglio dell?operazione proposta dal Mef, lo farà il ministro Giorgetti, ma voglio sottolineare in questa sede il significato politico delle nostre decisioni. Dopo aver trovato una soluzione seria per ITA con un accordo con Lufthansa, Commissione europea permettendo, e che a volte solleva problemi che difficilmente capiamo, ora è venuto il momento di dare una prospettiva a quello che è stato uno dei campioni internazionali delle telecomunicazioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in Consiglio dei ministri.

“La direzione intrapresa dal Governo è quella che il centrodestra ha sempre auspicato e sostenuto – ha rivendicato la presidente del Consiglio -: assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro. Quello di oggi è un primo passo, al quale seguiranno ovviamente logiche di mercato, ma finalmente possiamo dire che in Italia c?è un Governo che su un dossier così importante si attiva a difesa dell?interesse nazionale e dei lavoratori. E che ha una strategia”.