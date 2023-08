Torino: Barelli (Fi), ‘cordoglio per vittime, sicurezza su luoghi lavoro priorità’

MeteoWeb

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte dei cinque operai, avvenuta oggi a Brandizzo. Una notizia che lascia sgomenti e che ci riporta dolorosamente al problema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono vicino, assieme al gruppo dei deputati azzurri, alle famiglie colpite da questa immane tragedia. Di lavoro non si può e non si deve morire. Occorre interrompere questo tragico elenco di morte, che sembra senza fine e che è inaccettabile”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.