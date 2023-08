Trasporto aereo: Martusciello (Fi), ‘efficientismo al limite del sospetto da Ue’

MeteoWeb

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Sono passate appena 24 ore dal varo da parte dell?Italia di una norma in favore degli utenti e guarda caso un portavoce della Ue si muove contro il nostro Paese”. Così l? eurodeputato Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, replica alla presa di posizione della Commissione europea sulle norme di contrasto al caro voli contenute nel decreto Asset. “Sarà un caso ? prosegue Martusciello – che la commissaria alla Unione dei mercati sia irlandese, ovvero della stessa nazionalità del Ceo di una compagnia aerea che si ritiene danneggiato dalla norma?”. “Invece per avere una dichiarazione in favore dell’Italia quando fummi colpiti dalla pandemia di Covid dovemmo aspettare più di due mesi”, conclude l? eurodeputato di Forza Italia.