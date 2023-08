Ucraina: Isw, ‘operazioni russe limitate per carenza unità fanteria d’élite’

MeteoWeb

Washington, 29 ago. (Adnkronos) – Alla Russia mancano unità di ?fanteria d?élite? su cui un tempo faceva affidamento per condurre offensive su larga scala in Ucraina. Lo ha scritto l?Istituto per lo studio della guerra (Isw), secondo cui l?esercito russo ha rapidamente ridistribuito unità aviotrasportate d?élite nelle regioni di prima linea dove sono concentrate le truppe ucraine impegnate nella controffensiva. Il 27 agosto, un?unità aerea russa d?élite è stata trasferita, probabilmente dall?oblast di Lugansk, a Robotyne liberata ieri dall’esercito di Kiev.

Gli analisti del think thank statunitense hanno sottolineato che la frequente ridistribuzione di queste unità indica che la loro capacità sta probabilmente diminuendo. “Il degrado di queste forze probabilmente indebolirà la capacità della Russia di sostenere complesse operazioni difensive e quasi certamente interromperà qualsiasi intenzione russa di riprendere le operazioni offensive su larga scala”, scrive l’Isw.