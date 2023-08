Ucraina, Mosca: “Sventato attacco con droni”. Ancora raid su Zaporizhzhia

MeteoWeb

Kiev, 11 ago. (Adnkronos) – Continuano gli attacchi con droni in Russia. Le autorità russe affermano di aver sventato, grazie alla difesa aerea, un attacco con droni sulla capitale. Il sindaco, Sergey Sobyanin, ha confermato via Telegram che è stato “eliminato” un drone e ha riferito che “nessuno è rimasto ferito per la caduta di frammenti nella zona di Karamyshevskaya”. “Non ci sono danni importanti – ha aggiunto – Sul posto ci sono i servizi d’emergenza”.

L’aeroporto Vnukovo di Mosca ha sospeso per alcune ore le operazioni a causa di un drone. “Dalle 10.50 sono state revocate le restrizioni per i voli”, hanno fatto sapere dallo scalo, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. “Al momento la struttura opera in modalità standard”, hanno aggiunto dopo le notizie delle scorse ore.

Chiuso e poi riaperto a causa del sorvolo di droni anche l’aeroporto di Kaluga. Lo ha riportato l’agenzia Tass, precisando che la misura è stata adottata per la sicurezza dei voli civili.

La Russia fa sapere di aver intercettato e abbattuto altri due “droni ucraini diretti a Kursk”. La regione si trova nell’ovest della Russia. “Intorno alle 23 le forze di difesa aerea hanno abbattuto due velivoli senza pilota ucraini diretti a Kursk”, ha fatto sapere il governatore di Kursk, Roman Starovoyt, che ha dato notizia dell’operazione via Telegram, ringraziando “i nostri soldati” per il loro lavoro e “la professionalità”.

I moscoviti si aspettino altri attacchi, soprattutto perché le difese aeree sono “antiquate, inefficaci” e non sono in grado di proteggere i cittadini russi, ha affermato il portavoce dell’intelligence militare ucraina, Andriy Yusov, citato dal Kiev Post. “Considerate le dinamiche degli ultimi mesi, il numero, la geografia e l’intensità, è logico anticipare un aumento degli attacchi quotidiani”. “Il concetto di sicurezza è sempre più lontano dai residenti di Mosca”, ha aggiunto.

E’ di almeno un morto e 16 feriti il bilancio dell’attacco missilistico russo che ieri sera ha colpito la città ucraina di Zaporizhzhia. Lo hanno confermato le autorità locali, precisando – come riporta Ukrinform – che fra i feriti vi sono quattro minori.

Secondo i media locali è stato danneggiato l’edificio del Reikartz Hotel. L’albergo veniva utilizzato da staff delle Nazioni Unite. “Sono sconvolta per la notizia che è stato colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia un albergo spesso utilizzato da personale Onu e dai nostri colleghi delle ong che sostengono le persone colpite dalla guerra”, si legge in una dichiarazione del coordinatore umanitario per l’Ucraina, Denise Brown. “E’ assolutamente inammissibile – prosegue la dichiarazione diffusa nelle scorse ore – Sono stata in questo hotel ogni volta che ho visitato Zaporizhzhia. Il mio team lo usa come base”. “Nel maggio dello scorso anno”, aggiunge, l’albergo è stato “la base Onu per l’operazione di evacuazione dei civili dall’impianto Azovstal di Mariupol”.

Brown denuncia quindi come “il numero di attacchi indiscriminati che colpiscono infrastrutture civili, uccidendo e ferendo i civili, abbia raggiunto livelli inimmaginabili”. “Questi attacchi violano il diritto umanitario internazionale – conclude – In nome dell’umanità, chiedo alla Federazione russa di rispettare gli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale e di fermare immediatamente gli attacchi indiscriminati”.

Colpite da intensi bombardamenti russi anche le regioni di Kherson e Donetsk . Nelle ultime 24 ore, secondo le denunce arrivate via Telegram dalle autorità ucraine, i russi hanno bombardato 60 volte la regione meridionale di Kherson. Nella città di Kherson, hanno fatto sapere i responsabili militari della zona, è morto oggi un 53ennne, vittima di un attacco dell’artiglieria russa che ha colpito la sua abitazione.

A Beryslav, circa 70 chilometri a est, due poliziotti sono rimasti feriti in un attacco di un drone russo contro la loro macchina di servizio.

Nella regione orientale di Donetsk, un civile è rimasto ucciso e altri nove sono stati feriti in un attacco dell’artiglieria russa. Stando alle autorità, tra i nove feriti c’è un minore. Risulterebbero danneggiati più di 80 edifici.