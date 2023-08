US Open 2023, Berrettini e Arnaldi al secondo turno

MeteoWeb

New York, 29 ago. – (Adnkronos) – Matteo Berrettini al secondo turno del singolare maschile dell’US Open. Il romano batte il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 29, per 6-4, 6-2, 6-2 in 2h23′. “Era un match che presentava molte insidie perché ci conosciamo bene: sapevo di dover giocare una buona partita e ci sono riuscito. E sono contento. Ci sono stati tanti game combattuti e non è stato affatto facile”, dice Berrettini a SuperTennis.

vanza anche Matteo Arnaldi. Il 22enne di Sanremo, numero 61 del mondo, all?esordio assoluto a New York, al primo turno supera l?australiano Jason Kubler, numero 87 del ranking Atp, ritiratosi per infortunio all?inizio del secondo set, sul punteggio di 6-3, 1-0 (30-0) per il ligure dopo appena 50 minuti di partita.

Tra i big, debutto liscio per Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero 3, travolge l’ungherese Attila Balazs per 6-1, 6-1, 6-0.

Nel singolare femminile, Martina Trevisan supera la kazaka Yulia Putintseva per 7-6 (7-0), 7-6 (10-8). Camila Giorgi, invece, viene eliminata dalla statunitense Jessica Pegula: la testa di serie numero 3 si impone per 6-2, 6-2.