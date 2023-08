Usa: polizia Tennessee ‘sventa’ attacco uomo armato in scuola ebraica

MeteoWeb

Washington, 1 ago. (Adnkronos) – La polizia del Tennessee ha sparato a un uomo armato prima che riuscisse a entrare in una scuola ebraica a Memphis. Il sospetto è stato fermato a colpi di arma da fuoco mentre usciva dal suo veicolo. È ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Nessuno alla Margolin Hebrew Academy-Feinstone Yeshiva of the South è rimasto ferito. Secondo le prime informazioni il mancato omicida è un ex studente della stessa scuola. “Sono lieto che l’accademia abbia una sistema di sicurezza efficace e che la polizia abbia agito rapidamente per proteggere gli studenti”, ha dichiarato il parlamentare democratico Steve Cohen.