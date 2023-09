Aeffe: diventa fur free, stop pellicce da primavera/estate 2024**

MeteoWeb

Milano, 20 set. (Adnkronos) – In concomitanza con il debutto della Milano fashion week, il Gruppo Aeffe, che controlla i brand Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini e Pollini, si impegna ad abbandonare l?utilizzo di pellicce nelle collezioni dei propri marchi a partire dalla stagione primavera/estate 2024.

Il Gruppo Aeffe, che collabora attivamente con Lav, associazione parte della Fur Free Alliance, annuncia oggi l?adesione allo standard internazionale Fur Free Retailer. Attraverso la sottoscrizione di questo accordo, l?azienda italiana si impegna a interrompere definitivamente l?acquisto di pelliccia. Lo stock continuerà ad essere oggetto di vendita fino ad esaurimento.

?Da anni la nostra azienda ha ridotto ai minimi termini se non praticamente eliminato l?acquisto e l?utilizzo di pellicce, ma abbiamo ritenuto assolutamente opportuno formalizzare questo nostro impegno, che interessa tutti i nostri brand – afferma Massimo Ferretti, presidente del Gruppo Aeffe -. La valorizzazione della biodiversità e l?animal welfare sono priorità strategiche del nostro Piano di Sostenibilità che si regge su tre cardini fondamentali: protezione del pianeta e dell?ambiente; monitoraggio e sviluppo di una filiera produttiva sostenibile e responsabile; attenzione agli individui e alle comunità. Ci stiamo ponendo degli obiettivi ambiziosi, allineati ai Sustainable Development Goals dell?Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che credo fermamente traghetteranno l?azienda verso una nuova fase di crescita e sviluppo?.

Anche Lav plaude il Gruppo Aeffe ?per l?impegno assunto pubblicamente in favore di una moda più sostenibile e che, in quanto tale, non può contemplare il ricorso alle pellicce animali – dice Simone Pavesi, responsabile Lav Area Moda Animal Free -. Oggi la tecnologia e la ricerca industriale offrono la possibilità di ricorrere ai cosiddetti Next-Gen Materials, materiali con migliori performance ambientali ed animal-free. Siamo quindi lieti di avere incontrato un?azienda realmente interessata e coerente nella valutazione di un approvvigionamento responsabile di materie prime e con la quale, per quanto riguarda i materiali animali, siamo certi che raggiungeremo insieme nuovi traguardi etici e sostenibili?.

?Entusiasta? che il Gruppo Aeffe si sia impegnato ?a vietare la crudeltà delle pellicce? è anche Joh Vinding, presidente della Fur Free Alliance: ?Con il suo nuovo impegno ?fur-free? Aeffe dimostra di prendere sul serio il benessere degli animali e di ascoltare i consumatori di oggi con una mentalità etica. La moda in pelliccia è semplicemente un business del passato?.

Parallelamente alla sigla di questo accordo, il Gruppo Aeffe comunica anche la propria decisione di interrompere, sempre dalla stagione primavera/estate 2024, l?acquisto di angora.