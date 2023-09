Allerta Meteo, l’allarme ESTOFEX: “forte maltempo e grandine al Nord Italia”

MeteoWeb

Forte maltempo in arrivo al Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi martedì 12 settembre fino alle 8 di domani, mercoledì 13 settembre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per tutta la Spagna orientale principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento e forti piogge. Un livello 1 è stato diramato per tutta l’Algeria e nel Mare delle Baleari, principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento e forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per il Nord della Spagna e per il Sud della Francia centrale, principalmente per forti piogge. Un livello 1 è stato previsto per una fascia che va dalla Francia nordoccidentale attraverso il Belgio meridionale, il Lussemburgo, la Germania settentrionale fino alla Polonia nordoccidentale principalmente per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e forti piogge. Per il Nord Italia, per l’arco alpino nello specifico, è stato emesso un livello 1 soprattutto per forti precipitazioni e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato previsto per tutta la Finlandia principalmente per forti raffiche di vento e tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

La maggior parte dell’attività temporalesca in tutta Europa sarà associata a un fronte freddo che si estenderà dalla Francia attraverso la Germania settentrionale e la Svezia meridionale fino alla Finlandia e una depressione che si sposterà dalla Spagna verso la Francia meridionale durante il periodo di previsione, viene spiegato nel bollettino ESTOFEX.

Per quanto riguarda l’Est della Spagna, sono previste diverse supercelle capaci di grandine da grande a molto grande, isolate forti raffiche di vento e forti piogge. Anche se i modelli non concordano, viene precisato, tempeste convettive forti e ben organizzate potrebbero persistere fino alle ore notturne e mattutine sul Mar delle Baleari, spostandosi verso il Sud della Francia e la Corsica.

Più a Nord e Nord/Ovest (Spagna settentrionale, Francia meridionale, Francia centrale) si verificheranno precipitazioni sparse o diffuse con numerose tempeste già nelle prime ore del mattino.

L’anticiclone si sta indebolendo, sotto la spinta di fresche correnti atlantiche. Parti marginali di perturbazioni atlantiche che scorreranno oltralpe sfioreranno il Nord Italia, causando un aumento dell’instabilità.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: