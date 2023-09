Ambiente: Evi (Avs), ‘solidarietà all’attivista Fff Pasotto’

MeteoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Sono incredula di fronte alla vicenda che ha coinvolto Sofia Pasotto, giovane attivista di Fridays For Future, fermata, identificata e trattenuta dalla questura di Mantova durante il Festival della Letteratura per aver portato con sé dei cartelli critici nei confronti di Eni, sponsor dell’evento, e del greenwashing che sistematicamente mette in atto. Esprimo pubblicamente la solidarietà mia e di Europa Verde a Sofia, con l?assicurazione che questo episodio non rimarrà inosservato: presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per fare chiarezza sulla questione e sapere come il governo giustifica l’erosione delle libertà democratiche a cui stiamo assistendo”. Così, in una nota, la co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Eleonora Evi.

“Già misure legislative come il ?decreto Rave? non ci avevano lasciato indifferenti per il quadro generale di restrizioni alle libertà individuali e collettive che andavano tracciando – prosegue -, di fronte a questo ennesimo episodio, ci chiediamo fino a che punto il governo sia intenzionato a limitare le libertà democratiche delle cittadine e dei cittadini italiani, convinti che, in una società che si dice democratica, la critica, il dibattito e il dissenso debbano essere non solo tollerati ma anche attivamente incoraggiati”.