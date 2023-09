Angelini, Urso: “Eccellenza italiana che coniuga etica, sostenibilità e ricerca”

MeteoWeb

Chieti, 22 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo attivato, presso il nostro dicastero, per la prima volta, un tavolo congiunto con il ministero della Sanità con cui stiamo puntando sul settore farmaceutico, un settore che è diventato strategico a livello globale e che è destinato soltanto a crescere. Ci sono nostre imprese leader, come Angelini, che già producono e competono nel mondo”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, durante la visita allo stabilimento Fameccanica di Angelini Industries per la presentazione delle nuove linee di sviluppo industriale.

?Questa – ha sottolineato il ministro – è un?azienda d?eccellenza, che ha anche un profondo sentimento sociale come ha dimostrato durante la fase acuta del Covid, durante la pandemia, quando, per prima, è riuscita a produrre qui le mascherine e macchine per realizzarle. Un’azienda etica e sostenibile: coniugare l’eticità dell’impresa e la sostenibilità sociale con l’alta innovazione e la ricerca, quindi con la robotica, e con la meccanica è importantissimo?.