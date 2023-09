Atletica: Jacobs lascia il suo allenatore Camossi

MeteoWeb

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – Il due volte campione olimpico di 100 metri e 4×100 Marcell Jacobs lascia il suo allenatore Paolo Camossi e spiega il perché in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “La nostra collaborazione si è esaurita. Paolo non è più il mio allenatore. Insieme abbiamo scritto la storia dell?atletica italiana e mondiale. Abbiamo condiviso momenti bellissimi. Ma la vita ha le sue fasi e siamo arrivati alla conclusione che sia giusto separare le nostre strade. È stata una decisione difficile, non lo nascondo. Paolo è stato per me una guida importante, fondamentale. Gli auguro di avere fortuna e successo nella futura carriera professionale. Anche se le nostre strade si dividono, resta per me un grande coach”.