Ballista (Eni): “Presentiamo Alt per soddisfare esigenze delle persone in movimento”

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Alt fa parte del nostro percorso di soddisfare le esigenze delle persone in movimento”. Lo ha detto l?Amministratore Delegato di Eni Sustainable Mobility, Stefano Ballista, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di ristorazione ?Alt Stazione del Gusto? che vede la collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito, tenutasi a Roma. “Tra queste, la ristorazione è sicuramente una parte e, quindi, con la collaborazione con l?Accademia Romito vogliamo trasformare un?esigenza in un piacere con un approccio di qualità accessibile a tutti e sostenibile”, ha aggiunto.

?Oggi abbiamo presentato un nuovo format, integrato con quella che è la mission di Enilive. Il piano quadriennale è di arrivare a circa 100 punti di ristorazione, all?interno delle stazioni di servizio in Italia ed Europa, sfruttando proprio il valore dell?italianità del prodotto?, ha concluso l?Amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility.