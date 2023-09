Basket: Antetokounmpo avverte ancora i Bucks, ‘Gioco dove ho la chance migliore di vincere’

MeteoWeb

Milwaukee, 14 set. -(Adnkronos) – Si dice che per fare una prova ci vogliano tre indizi: Giannis Antetokounmpo ora ne ha dati due ai Milwaukee Bucks, ma sono già abbastanza per far preoccupare i tifosi del Wisconsin. Dopo la famosa intervista rilasciata al “New York Times”, il numero 34 dei Bucks – ospite di “48 minutes” – è tornato a parlare del suo futuro ribadendo fedeltà a Milwaukee “fintanto che si continuerà a fare le cose nel modo giusto, ogni singolo giorno, sacrificandoci per il bene comune” ma lasciando anche la porta aperta a soluzioni diverse. “Nel momento in cui dovessi sentire che le persone attorno a me non sono determinate a cercare la vittoria quanto me, sono pronto a fare qualsiasi cosa sia necessario per continuare a vincere. Oggi sono un giocatore dei Milwaukee Bucks, ma prima di tutto sono un vincente e voglio vincere – ha dichiarato Antetokounmpo – e se c’è una situazione migliore nella quale poter provare a mettere di nuovo le mani sul Larry O’Brien Trophy sono pronto a esplorare quella soluzione”.