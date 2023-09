MeteoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – La Germania è campione del mondo di basket. La nazionale tedesca si è imposta in finale sulla Serbia per 83-77. E’ la prima volta per i tedeschi, che non erano mai andati oltre il terzo posto (2002), e sono arrivati in finale dopo l’impresa contro gli Stati Uniti, la Serbia invece non vince la rassegna dal 2002, quando si chiamava ancora Jugoslavia.