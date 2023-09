Basket: Melli, ‘divario impietoso, non meritavamo di uscire così’

MeteoWeb

Manila, 5 set. – (Adnkronos) – “Gli Usa hanno giocato da Usa. Un’ottima partita, noi no. Per competere avremmo dovuto fare una partita straordinaria, invece abbiamo fatto un pelo meno del nostro solito. Il divario è impietoso, per il percorso fino ad ora. Ma ci vuole anche un pizzico di fortuna”. Così Nicolò Melli il lungo azzurro Nicolò Melli dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti ai quarti di finale dei Mondiali di basket. “Sono fiero di far parte di questo gruppo -continua Melli al microfono della Rai-. Quando arrivi nelle prime otto sogni di più, ma adesso ci sono altre due partite da giocare per il pre-olimpico. Quando giochi un quarto di finale lo vuoi vincere, con chiunque, perché sai che poi ti vai a giocare una medaglia. Che siano gli Usa non rende la sconfitta meno amara. Anche sapendo che loro sono potenzialmente la squadra più forte al mondo. Abbiamo perso di nuovo ai quarti, non riusciamo a passare questo scoglio. Mi spiace solo per questo gruppo, non meritavamo di uscire così”.