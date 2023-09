Basket: Mercato Nba, non solo Lillard, i Miami Heat vogliono anche Kelly Oubre Jr.

MeteoWeb

Miami, 12 set. – (Adnkronos) – Si dice Miami Heat, si parla di mercato, e il pensiero corre subito a Damian Lillard, la superstar dei Blazers che vorrebbe tanto giocare in Florida accanto a Butler e Adebayo e che i tifosi Heat vorrebbero tanto accogliere a South Beach. Ma lo stallo nelle trattative tra Miami e Portland continua e allora né Pat Riley, né il GM Andy Elisburg sono personaggi da restarsene con le mani in mano. Gli Heat – secondo quanto riportato da Marc Stein – sarebbero infatti sulle tracce di Kelly Oubre, uno dei migliori free agent ancora disponibili sul mercato. E non come alternativa a Lillard, ma come aggiunta al giocatore dei Blazers, proprio perché – per arrivare a lui – è quasi scontato che il roster degli Heat dovrà assotigliarsi di giocatori e scelte. Ecco allora che il 27enne ex Charlotte Hornets (oltre i 20 punti e 5 rimbalzi di media in 48 gare disputate lo scorso anno) potrebbe essere il profilo giusto per allungare le rotazioni di coach Spoelstra nell’ipotesi dell’addio di Tyler Herro e di qualche altro membro del roster di Miami.