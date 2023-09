MeteoWeb

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Dopo la cocente sconfitta ai quarti di finale del Mondiale di basket contro gli Stati Uniti, l’Italbasket è stata battuta anche dalla Lettonia di coach Luca Banchi, nel match che metteva in palio la finale per il quinto posto, per 87-82. Gli azzurri di Pozzecco torneranno in campo sabato per sfidare Lituania o Slovenia in un match valido per il 7° posto.