Basket: Villalta, ‘con gli Usa è lecito sognare, comunque vada grati a Pozzecco e ai ragazzi’**

Roma, 4 set. – (Adnkronos) – “Questo grande risultato degli azzurri ci voleva proprio, è un risultato importante per la nazionale, per il movimento cestistico e per l’italia. Dobbiamo essere grati al ct e ai ragazzi”. Così all’Adnkronos Renato Villalta, campione europeo con la nazionale di basket agli Europei del 1983, commentando la qualificazione degli azzurri ai quarti di finale del mondiale. “Ora ci toccano gli Usa, inutile dire che siamo sfavoriti ma sognare è lecito -sottolinea l’ex ala della Virtus Bologna-. Se la Lituania li ha sconfitti perché non possiamo farlo noi? Scenderemo sul parquet leggeri e pronti a fare l’impresa, comunque vada resta un mondiale eccellente”.

Villalta esalta i meriti del ct Gianmarco Pozzecco. “L’essere stato giocatore gli dà quel qualcosa in più che altri ct magari anche più preparati non hanno avuto. E’ riuscito ad entrare nella testa e nel cuore dei giocatori che stanno dando tutti il massimo per lui. Allenatore e giocatori sembrano in simbiosi”.