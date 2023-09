Berlusconi: Rotondi (Fdi), ‘giorno tristissimo, la Dc ricorderà Silvio a Saint Vincent’

MeteoWeb

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “E´ un giorno tristissimo, avremmo voluto promuovere un momento di ricordo perché Berlusconi era anche il presidente della Dc, non solo di Forza Italia. Tra amici però bisogna essere leali, ed é giusto che l?attenzione oggi sia tutta concentrata sull?evento che Forza Italia dedica a Paestum al suo presidente. Bisogna ringraziare il presidente Tajani per questa iniziativa,che fa onore a lui e al modo in cui sta gestendo Forza Italia in rispettosa continuità del suo fondatore”. Così Gianfranco Rotondi, presidente della Democrazia Cristiana, oggi ‘verde è popolare’.

“Noi Dc ricorderemo il Presidente Berlusconi a Saint Vincent, dove tutto cominciò, quando nel 2006 eleggemmo Silvio presidente d?onore della Dc. Assolse sempre a questo ruolo con impegno, sensibilità, passione,e lo ricorderemo con affetto il prossimo sabato 28 ottobre con una giornata dedicata a lui, e domenica 29 con una santa messa nella chiesa parrocchiale di Saint Vincent??, conclude.