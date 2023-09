Bradisismo Campi Flegrei, De Luca: “occorre affinare i programmi di evacuazione”

MeteoWeb

“Serve un controllo continuo, quotidiano e notturno, e avere un sempre maggiore affinamento dei programmi di evacuazione“: è quanto ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in riferimento al fenomeno del bradisismo e alle frequenti scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei. “Dobbiamo essere pronti con le nuove tecnologie a intervenire in caso di pericolo, ma il problema sono le vie di fuga perché abbiamo un territorio antropizzato e congestionato. Spostare, in caso di necessità, centinaia di migliaia di persone non è un compito facile“.

“Il nostro piano di evacuazione prevede degli hub, dei luoghi di raccolta immediata dei cittadini poi il trasferimento dei cittadini nei vari comuni della Campania e del resto del Paese. Il piano c’è, dovremmo a mio parere ripetere più frequentemente gli esperimenti e diffonderne la conoscenza. Dobbiamo incentivarlo per avere più garanzie possibile,” ha concluso il governatore.