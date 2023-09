Brandizzo: Faraone (Iv), ‘investimenti in sicurezza siano prioritari’

MeteoWeb

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Dalla classe politica e manageriale del nostro Paese, il tema della sicurezza del lavoro viene allontanato e non affrontato nei momenti giusti”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, dopo l?informativa del ministro dei Trasporti Salvini sull?incidente ferroviario di Brandizzo.

“Accendiamo i riflettori soltanto dopo che le stragi accadono e li spegniamo un minuto dopo – ha proseguito – Di fronte a questi episodi scatta un senso di deresponsabilizzazione collettiva. Abbiamo purtroppo accettato l?ideologia della velocità, simbolo della modernità e dell?efficienza. Ma che modernità ed efficienza ha un paese che non si occupa degli italiani che muoiono nei cantieri? Nel 2023 il numero dei morti ci sono stati 559 morti, con un incremento rispetto all?anno scorso. Una crescita che è inversamente proporzionale alla crescita dell?innovazione tecnologica”.

“Com?è possibile che quando sfrecciano treni a 160 km/h il passaggio viene comunicato con un fonogramma? E il caso di Brandizzo in tanti casi è una prassi. Se noi continueremo a considerare secondari gli investimenti nella sicurezza del lavoro, noi moltiplicheremo i morti nei cantieri”, ha concluso Faraone.