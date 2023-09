Caivano: Ferrara (M5s), ‘sicurezza venga garantita anche quando riflettori calano’

MeteoWeb

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “I controlli delle forze dell?ordine effettuati oggi a Caivano rappresentano sicuramente un importante punto di partenza per riportare legalità in un territorio troppo spesso abbandonato dallo Stato. Tuttavia, leggendo anche le tante dichiarazioni roboanti degli esponenti di Fratelli d?Italia, non vorremmo che l?enorme dispiegamento di forze impegnate sia stato a uso e consumo dei media e dettato dagli eventi. Non è con i maxiblitz che si risolvono i problemi, ma con un?azione e una presenza capillare dello Stato e dei suoi presidi sul territorio. Servono progetti che puntino sull?educazione, l?informazione, la prevenzione e la tutela delle vittime. Le tante periferie italiane non meritano di essere trattate come materiale da spot elettorale”. Così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.