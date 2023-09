Caivano: Iannone (Fdi), ‘Urso conferma che governo Meloni vuole rilanciare territorio’

MeteoWeb

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “La visita di oggi del ministro Urso a Caivano è la conferma che il governo di Giorgia Meloni è presente e vuole rilanciare questo territorio che vive da troppi anni una situazione di profonda emergenza. Le proposte del ministro Urso vanno proprio in questa direzione: significativa l?istituzione della cosiddetta ‘zona franca urbana’ per consentire a chi apre un esercizio commerciale a Caivano di poter accedere alle apposite agevolazioni fiscali e contributive. È così che si sostiene l?economia delle periferie!”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d?Italia in Campania.