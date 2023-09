Calcio: Abodi, ‘Mancini ha compito affascinante, lavoro non si misura da prima sconfitta’

MeteoWeb

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – “Mancini ha un compito arduo e affascinante. Non si misurerà certo da questo primo incontro il frutto di poche ore di lavoro, e quindi l’augurio è che un italiano all’estero come ce ne sono tanti si faccia valere”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, a margine di Azzurra Libertà, l’evento di Forza Italia Giovani in corso di svolgimento a Gaeta.