Calcio: Abodi, ?pirateria? Dare altri strumenti ad Agcom e operatori a tutela prodotto audiovisivo?

Roma, 28 set. (Adnkronos) – ?Lotta alla pirateria? Andiamo verso un rafforzamento della perentorietà dell?iniziativa di contrasto e una tempestività con la quale intervenire e far interrompere la trasmissione di eventi illegali. Non solo per proteggere il prodotto calcistico o cinematografico, ma anche per interrompere un fiume di denaro che alimenta l?economia criminale, questo il dato più importante che non possiamo permettere si reiteri ancora. L?Agcom sta lavorando in maniera significativa, noi vogliamo dare ulteriori strumenti all?Agcom e anche agli operatori delle telecomunicazioni affinché questo obbiettivo possa esser perseguito: interrompere il flusso di denaro che alimenta l?economia criminale e tutelare il prodotto audiovisivo rispetto agli interessi dei legittimi titolari?. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a margine della cerimonia di presentazione della Ryder Cup, parlando delle iniziative contro la pirateria che crea danni economici enormi alle tv e al mondo del calcio.