Torino, 2 set. – (Adnkronos) – “Fagioli può diventare un buon regista, ma per ora Locatelli è il titolare: sta facendo bene e sono dispiaciuto per i fischi di domenica, così come per quelli ad Alex Sandro. Sono due giocatori affidabili, che come tutti possono fare più o meno bene”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Empoli.