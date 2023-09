Calcio: Allegri, ‘ringrazio Giuntoli ma punte di diamante sono i giocatori’

MeteoWeb

Torino, 30 set. – (Adnkronos) – “Ringrazio il direttore, ma le punte di diamante sono i giocatori. Noi dobbiamo solo cercare di metterli nelle condizioni di far bene, abbiamo una squadra di prospettiva e bisogna solo aver pazienza sugli errori di gioventù”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta così, in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta, le parole del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli che lo ha definito “la punta di diamante” della squadra. Oltre alle assenze di Vlahovic e Milik e al ritorno di Kean dal 1′, Allegri dà qualche altro dettaglio di formazione: “Rugani sarà confermato? Devo valutare. Ha fatto un’ottima partita, ma non giocava da tanto e negli ultimi minuti con il Lecce è dovuto uscire per crampi. Devo decidere tra Miretti e Fagioli per il ruolo da mezzala. Yildiz? Domani avrà una grande occasione senza Vlahovic e Milik, viene da due partite molto buone con la Next Gen”.