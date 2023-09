Calcio: Champions, per bookie Inter favorita contro la Real Sociedad

MeteoWeb

Roma, 19 set. – (Adnkronos) – Da Istanbul a San Sebastiàn. Tre mesi e qualche giorno dopo la sconfitta in finale, si apre un nuovo capitolo in Champions League per l’Inter, finalista in carica e vicinissima a conquistare il titolo lo scorso anno. Inzaghi, costretto ad arrendersi solo al Manchester City di Guardiola, ricomincerà il suo cammino europeo dai Paesi Baschi, ospite della Real Sociedad. Non esistono trasferte facili in questa competizione, ma i nerazzurri partono avanti nelle quote di Newgioco: il «2» prevale a 2,42, mentre un successo della squadra di casa è fissato a 3,10. Poco più alta la quota del segno «X», che si attesta a 3,25. a San Sebastiàn avanti il Goal, proposto a 1,74 contro il No Goal a 2. Partita da Under quella di mercoledì sera, con l’opzione che vede il match terminare con meno di tre reti in pole a 1,76, mentre l’Over paga 2 volte la posta. A secco nel derby, seppur autore di un assist, Lautaro Martinez cerca i primi sigilli dopo la pausa nazionali: una rete del centravanti argentino si gioca a 2,75 su Snai, con la doppietta proposta a 11. Chance di rete anche per Thuram, eroe del derby di sabato: una sua marcatura è vista a 3,25, mentre la doppietta paga 15 volte la posta.