Calcio: Figc, Andrea Soncin è il nuovo ct della nazionale femminile**

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – È Andrea Soncin il nuovo Commissario tecnico della Nazionale Femminile. Lo rende noto la Figc con un comunicato sul proprio sito ufficiale. L?allenatore, reduce dall?esperienza al Venezia Primavera nella quale ha diretto per due parentesi anche la prima squadra in Serie A e B, succede a Milena Bertolini e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex Azzurra, già nel Club Italia dal 2017, nella passata stagione tecnico della Nazionale Femminile Under 16.

Soncin sarà presentato alla stampa, insieme al nuovo staff della Nazionale Femminile, lunedì 18 settembre al centro tecnico federale di Coverciano, alla presenza del Presidente federale Gabriele Gravina. Esordio il 22 settembre in occasione della prima gara di Nations League in programma a San Gallo contro la Svizzera.

?Diamo il benvenuto ad Andrea Soncin alla guida della Nazionale Femminile – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina – il suo amore per la maglia azzurra, la sua preparazione tecnica e il suo grande entusiasmo rappresentano elementi determinanti per l?avvio del nuovo corso delle Azzurre. Ci aspetta un girone di Nations League veramente difficile, ma il nostro obiettivo è gettare le basi per la Nazionale del futuro, in ottica qualificazioni europee e mondiali. Insieme a Soncin ci sarà Viviana Schiavi, che conosce molto bene sia le calciatrici sia l?organizzazione federale. Oltre a queste scelte, a breve lanceremo un importante progetto di sviluppo per la base del movimento, che agevolerà il rilancio della crescita del calcio femminile italiano e per il quale la Federazione stanzierà un ingente contributo economico?.