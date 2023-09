Calcio: fiocco rosa in casa Napoli, è nata Sofia la bimba di Rudi Garcia e Francesca Brienza

MeteoWeb

Napoli, 8 set. – (Adnkronos) – Fiocco rosa in casa Napoli per l’allenatore Rudi Garcia. La compagna del tecnico francese Francesca Brienza ha dato alla luce la prima figlia della coppia. “Stamattina un fiore è nato nel nostro giardino, Sofia. Benvenuta al mondo gioia di mamma e papà”, ha scritto la neomamma sui propri profili social. A congratularsi anche il presidente del Napoli su Twitter. “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli gioiscono per la nascita di Sofia, figlia di Rudi Garcia e della compagna Francesca. Evviva!”,