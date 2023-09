Calcio: Germania, esonerato ct Flick dopo pesante ko con il Giappone**

MeteoWeb

Monaco, 10 set. (Adnkronos) – Da una Germania che vince nel basket, ad una, nel calcio, da sempre nell’elite, che esonera il proprio ct Hansi Flick il giorno dopo l’umiliante ko in amichevole con il Giappone per 4-1. La Federcalcio tedesca ha deciso di licenziare il tecnico della nazionale “Hansi Flick e i due assistenti allenatori Marco Sorge e Danny Röhl dalle loro funzioni con effetto immediato”, spiega in una nota. Il tutto a nove mesi da Euro 2024 che si disputerà proprio in Germania. La decisione è arrivata dall’assemblea e dal consiglio di sorveglianza dell’Dfb su proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf.

?Le commissioni hanno convenuto che la Nazionale maggiore maschile necessitava di nuovo slancio dopo i recenti risultati deludenti. Dobbiamo arrivare agli Europei con uno spirito di ottimismo e fiducia nel nostro Paese. Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato finora. Perché apprezzo Hansi Flick e i suoi assistenti allenatori come esperti e persone di calcio. Ma il successo sportivo è la massima priorità per la DFB. Quindi la decisione era inevitabile”, ha detto Bernd Neuendorf.

Per l’amichevole di martedì sera a Dortmund contro la Francia, saranno l’attuale direttore sportivo Rudi Völler, l’allenatore dell’Under Hannes Wolf e Sandro Wagner a fungere da tecnici a interim prima che la Federazione scelga il successore di Flick per il Campionato Europeo. “Questo non è un momento facile per me, perché mi sono unito alla Dfb a febbraio per sostenere Hansi Flick in tutti i modi, per sostenerlo affinché possa avere successo nello sport. E credevo fermamente che da ct della Nazionale potesse riuscire a rimettere in carreggiata la nostra Nazionale”, ha detto Rudi Voeller.