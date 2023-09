Calcio: Lega Serie A, raggiunti i 10 milioni di followers su Instagram

MeteoWeb

Milano, 22 set. – (Adnkronos) – L?account ufficiale della Lega Serie A su Instagram @seriea raggiunge il prestigioso traguardo dei 10 milioni di followers, cresciuti di un milione e mezzo nell’ultimo anno. Negli ultimi 365 giorni sono state più di 630 milioni le video views sul profilo. In particolare in avvicinamento al traguardo dei 10 milioni è stato realizzato un contenuto speciale legato al derby Inter-Milan, dando voce a tifosi storici della città e lavorando con due fotografi (Riccardo Lancia e Francesca Scandella) per immortalare la Milano nerazzurra e rossonera.

Come su tutte le piattaforme della Lega Serie A, i tifosi su Instagram possono trovare immagini, curiosità, highlights, ricorrenze e statistiche legati alla Serie A Tim, alla Coppa Italia Frecciarossa, alla EA Sports Supercup, alle Competizioni Primavera Tim e a tutti i protagonisti che contribuiscono a rendere il nostro Campionato unico nel mondo. Oltre a questo verranno realizzati un sempre maggior numero di contenuti e storie che vadano oltre la cronaca di ciò che accade in campo, raccontando ad esempio anche il mondo dei tifosi e le città.

All’account principale si sono inoltre aggiunti, nel corso dell`ultimo anno, il profilo Instagram dedicato all`audience nordamericana https://www.instagram.com/seriea_northamerica/ e quello di Radio TV Serie A con RDS https://www.instagram.com/radioseriea/.