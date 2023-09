Calcio: Olimpique Marsiglia, Gattuso il nuovo allenatore

MeteoWeb

Marsiglia, 27 set. (Adnkronos) – L’Olympique Marsiglia ha annunciato “la nomina di Gennaro Gattuso ad allenatore della prima squadra”. “Campione del mondo con l’Italia (2006) e due volte campione europeo con il Milan (2003 e 2007) prima di intraprendere la carriera da tecnico nel 2013, Gennaro Gattuso è un personaggio iconico nel panorama calcistico europeo. Dopo aver lavorato con i più grandi tattici italiani tra cui Carlo Ancelotti, Marcello Lippi e Massimiliano Allegri, si prepara a scoprire un sesto scudetto in Francia dopo aver lavorato da giocatore e poi da allenatore nei campionati italiano, scozzese, svizzero, greco e spagnolo”, spiega l’Om.

“La sua carriera da allenatore ha riportato ?Rino? al Milan nel 2017 per poi portarlo all’SSC Napoli nel 2019, dove è riuscito a ribaltare la situazione di queste due istituzioni calcistiche italiane. Qualifica così la squadra che guida per quattro volte consecutive alla Coppa dei Campioni nel 2018, 2019, 2020 e 2021. La sua cultura vincente, la sua capacità di evolversi in ambienti ad alta pressione e la sua vasta esperienza ai massimi livelli hanno permesso addirittura al Napoli di tornare al successo e vincere la Coppa Italia contro la Juventus Torino nel 2020, dopo diversi anni senza titolo per il club del sud Italia. Passando anche dal Valencia CF, è il primo allenatore italiano a sedere sulla panchina dai tempi di Giuseppe Zilizzi nel 1958. L’Olympique Marsiglia dà il benvenuto a Gennaro Gattuso!”.