Calcio: Osimhen prende un palo e sbaglia un rigore, Napoli fa 0-0 a Bologna ed è -7 dall’Inter

MeteoWeb

Bologna, 24 set. – (Adnkronos) – Terza partita di fila in Serie A senza i tre punti per i campioni d’Italia in carica del Napoli che non vanno oltre ad un pareggio per 0-0 a Bologna, dopo il ko in casa con la Lazio e il pareggio di Genova. Tante le occasione sprecata dagli azzurri, le più clamorose per Osimhen, sostituito con polemica nel finale: un palo al 5′ e un rigore sbagliato al 72′, calciato largo. In classifica la squadra di Garcia è al settimo posto con 8 punti insieme al Frosinone a -7 dall’Inter capolista. La squadra di Thiago Motta è invece undicesima a quota 6 come il Sassuolo.

Il Napoli parte subito forte. Neanche cinque minuti sul cronometro e Raspadori trova un corridoio perfetto per mandare Osimhen in porta: davanti a Skorupski però il nigeriano colpisce il palo, decisiva una leggera deviazione del portiere polacco. Poco dopo arriva una brutta notizia per il Bologna: Posch si ferma per un problema muscolare e viene rimpiazzato da De Silvestri.

I partenopei tengono in mano il pallino delle operazioni ma faticano a costruire altre palle gol perché il Bologna si copre bene e quando ha il pallone prova pure a ripartire, anche se con scarsi risultati. La sfida assume sempre più i tratti della partita a scacchi. Nel finale di frazione c’è tempo solo per un mancino di Raspadori dalla distanza, senza successo.

Il secondo tempo prosegue allo stesso modo: il Napoli fa la partita, il Bologna resta in fase difensiva e prova a ripartire. Lo spettacolo è aggrappato a qualche giocata di spessore del singolo: si accende a tratti Kvaratskhelia, molto poco Raspadori, nella ripresa mai Osimhen. E non cambia niente neanche l’uscita di Lucumì, il secondo infortunato in casa Bologna (problema muscolare) dopo Posch.

I due allenatori mescolano le carte, alla ricerca di una scintilla che possa sconquassare l’equilibrio. I campioni d’Italia al 27′ creano i presupposti per il gol Zielinski inventa per Kvaratskhelia, che mette al centro e guadagna un calcio di rigore per fallo di mano di Calafiori. Dal dischetto si presenta Osimhen, ma calcia clamorosamente a lato: è la quarta gara di fila senza trovare la rete per il capocannoniere dello scorso campionato. Il finale è tutto un forcing del Napoli con la difesa del Bologna che tiene. Da registrare la delusione di Osimhen con Garcia al momento della sostituzione: avrebbe voluto un finale con le due punte, e glielo dice in francese.