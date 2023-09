Calcio: Pioli, ‘ko nel derby delusione forte, ora reagire’

MeteoWeb

Milano, 18 set. – (Adnkronos) – “Avevamo tante aspettative sul derby, siamo arrivati fiduciosi e quindi la delusione è stata forte. Per fortuna da ieri abbiamo cominciato a pensare alla gara di domani. Ci aspetta un girone tosto, ma le esperienze passate ci hanno insegnato che tutto è possibile. Siamo il Milan”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League contro il Newcastle, che arriva a tre giorni dal pesante ko per 5-1 nel derby.

“Alleno un gruppo responsabile e forte -sottolinea il tecnico emiliano-. Viviamo di queste emozioni, ripeto la delusione è stata forte ma siamo consapevoli che è l’inizio della stagione e domani abbiamo la possibilità di dimostrare che non siamo quelli del derby, possiamo far meglio. Adesso non serve parlare, serve reagire”.