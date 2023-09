MeteoWeb

Bergamo, 2 set. – (Adnkronos) – L’Atalanta batte 3-0 il Monza in un match della terza giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Per i nerazzurri in gol Ederson al 35′ e Scamacca, autore di una doppietta al 42′ e al 62′. Gli orobici salgono a quota 6 in classifica, mente i brianzoli restano fermi a tre punti.