Calcio: Serie A, Frosinone-Sassuolo 4-2**

Frosinone, 17 set. (Adnkronos) – Vittoria bella e importante in rimonta del Frosinone in casa contro il Sassuolo per 4-2. La squadra di Di Francesco, recupera due reti di svantaggio subite nel primo tempo, e vince una gara che le permette di salire a 7 punti agganciando il Napoli con le reti di Cheddira, la doppietta di Mazzitelli e la rete nel finale di Lirola. Gara che sembrava chiusa per gli uomini di Dionisi nel primo tempo ma subiscono quattro reti e restano a 3 punti in classifica.

Sassuolo passa in vantaggio al 7′ grazie a Pinamonti che batte Turati di piatto destro. Gli ospiti raddoppiano al 24′ ancora con l’attaccante neroverde che sfrutta un cross di prima intenzione di Toljan, e di destro in mezza girata non lascia scampo ancora scampo a Turati. Il Frosinone risponde con Cheddira di testa ma è bravo Cragno a salvare, ma al 49′ su calcio di rigore lo stesso attaccante dei ciociari batte il portiere del Sassuolo e fa 2-1. La rimonta della formazione di Di Francesco si concretizza nella ripresa: al 70′ arriva il pareggio dei padroni di casa, un corner di Soulé trova Mazzitelli al limite, destro al volo imparabile per Cragno e 2-2.

Passano pochi minuti e al 76′ i padroni di casa passano in vantaggio: ancora un pallone in area arriva sui piedi di Mazzitelli che tira due volte e di sinistro alla seconda insacca il 3-2. Il Sassuolo accus ail colpo, prova a rialzare al testa ma rischia grosso in contropiede, prima con Soulè che colpisce il palo con un tiro a giro e poi con Cheddira che va in rete che viene annullata. Nel finale il portiere del Frosinone Turati salva il risultato prima su Castillejo e poi su Toijan e nel mezzo Garritano colpisce la traversa. Al 96′ il Frosinone chiude i giochi e Lirola cala il poker in contropiede su assist di Cheddira per il 4-2 finale.