Calcio: Serie A, il Napoli cala il poker a Lecce e vola al 3° posto

Lecce, 30 set. – (Adnkronos) – Seconda vittoria di fila con 4 gol all’attivo per il Napoli che passa al Via del Mare di Lecce con un netto 4-0. Gli azzurri salgono così momentaneamente al terzo posto in classifica con 14 punti, uno solo in meno di Inter e Milan; mentre i giallorossi restano fermi a quota 11, come la Fiorentina, in sesta posizione. Tutto facile per la squadra di Garcia a segno con Ostigard al 16′, Osimhen, tenuto in panchina nel primo tempo, al 51′, Gaetano all’88’ e Politano su rigore al 95′.

Prima volta del Napoli senza l’attaccante nigeriano dall’inizio in stagione, con Simeone preferito al capocannoniere della passata stagione. E’ subito un buon Lecce, molto aggressivo, pronto a combattere su ogni pallone spinto dagli oltre 30 mila del Via del Mare. La prima conclusione della partita però è del Napoli con un tiro di Lindstrom. Alla seconda chance arriva il vantaggio: Zielinski batte un calcio di punizione e mette al centro perfettamente per lo stacco di Ostigard, che con un gran colpo di testa firma il suo primo gol in Serie A.

Col passare dei minuti cala il Napoli e cresce il Lecce, che comincia a cercare la via del pareggio. Ci prova Krstovic da fuori area, ma il suo tiro a giro trova un Meret pronto. Ci prova anche Pongracic, su sviluppi di calcio d’angolo, ma da due passi il centrale difensivo spara alto. La replica del Napoli arriva nel finale di frazione con una bella azione che libera Simeone alla conclusione che esce di un nulla a lato.

Al rientro dagli spogliatoi il Napoli si presenta subito con una novità: fuori Simeone, dentro Osimhen. Il centravanti nigeriano ci mette sei minuti per mettere la sua firma sulla partita: Kvaratskhelia gestisce bene la palla sulla sinistra, pennella un cross al bacio per l’ex Lille, che salta alle spalle di Baschirotto e di testa manda il pallone prima sul palo e poi in rete. Il tridente del Napoli confeziona poco dopo un’altra bella azione, ma Kvara stavolta sbaglia l’ultimo passaggio per Lindstrom.

Girandola di cambi intorno all’ora di gioco, ma le cose non cambiano. Sul 2-0 il Lecce perde anche Blin per un infortunio muscolare, ma resta comunque in partita. E trova anche il 2-1 con un colpo di testa di Strefezza che Meret incredibilmente non trattiene, compiendo una vera e propria papera, ma l’arbitro annulla tutto per un fallo di mano di Krstovic nella stessa azione. Al 43′ a segnare è ancora il Napoli con Gaetano: prima presenza stagionale e subito una rete con un bel destro a incrociare dalla distanza.

In pieno recupero Gaetano si fa ancora apprezzare per un calcio di rigore guadagnato. Dal dischetto non va Osimhen, che prende il pallone e concede la battuta a Politano: sinistro a spiazzare Falcone dagli undici metri e gioia personale anche per l’ex Inter. Sipario.