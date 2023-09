MeteoWeb

Milano, 3 set. – (Adnkronos) – L’Inter batte 4-0 la Fiorentina in match della terza giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Per i nerazzurri a segno Thuram al 23′, Lautaro al 53′ e al 73′ e Calhanoglu su rigore al 58′. In classifica la squadra di Inzaghi resta in vetta a punteggio pieno con 9 punti insieme al Milan, mentre i viola restano fermi a quota 4.