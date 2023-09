MeteoWeb

Napoli, 2 set. – (Adnkronos) – La Lazio sconfigge 2-1 il Napoli in un match del terzo turno di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Per i biancocelesti in gol Luis Alberto con un colpo di tacco al 30′ e Kamada al 52′; per gli azzurri momentaneo 1-1 di Zielinski al 32′. In classifica i campioni d’Italia in carica restano fermi a quota 6, mentre i capitolini salgono a 3 conquistando i primi punti della stagione.