Calcio: Serie A, per bookie Inter favorita sul Milan nel derby di domani

MeteoWeb

Milano, 15 set. – (Adnkronos) – Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il campionato di Serie A si accende e riparte col botto, con due big match. Quello più affascinante si gioca sabato alle 18 a San Siro: c?è il derby di Milano, che vale tanto per la supremazia cittadina quanto per la vetta della classifica, visto che le milanesi sono le uniche due squadre in testa a punteggio pieno. A pochi giorni dal debutto in Champions, Simone Inzaghi parte favorito sulla lavagna Snai: la vittoria dell?Inter si gioca a 2,20, seguita dal pareggio a 3,40 e dal successo del Milan a 3,45.

Lo scorso anno, dopo il 3-2 di settembre per i rossoneri, l?Inter ha vinto i successivi quattro derby (compresa la Supercoppa e quelli di Champions) senza mai subire reti. Il No Goal paga 2,15, con il Goal a 1,63. Più equilibrio tra Under a 1,90 e Over a 1,83. Nell?elenco dei probabili marcatori, guidano Lautaro Martinez a 3,00, Giroud (reduce dall?infortunio alla caviglia subito con la nazionale francese) a 3,50 e Thuram ? una delle novità del derby di Milano ? a 3,75. Dietro di loro, a 4,00, ci sono Arnautovic, Jovic, Leao e Okafor.